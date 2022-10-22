السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 27 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 26 18

كفرالشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 25 21

الإسماعيلية 26 17

السويس 26 18

الزقازيق 26 19

شبين الكوم 26 19

طنطا 25 18

شلاتين 32 23

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 19

وادي النطرون 28 18

مطروح 24 19

السلوم 25 16

سيوة 25 16

العريش 26 20

رفح 26 20

الطور 28 20

كاترين 22 13

رأس سدر 30 18

نخل 24 15

طابا 26 21

نويبع 28 22

حلايب 29 24

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 30 21

مرسى علم 30 22

الفيوم 28 18

بني سويف 28 17

المنيا 28 16

أسيوط 28 15

سوهاج 29 18

قنا 31 19

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 31 18

أبورماد 32 24

رأس حدربة 31 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 37 22

الرياض 33 19

المنامة 33 27

أبوظبي 34 24

الدوحة 33 26

الكويت 37 19

دمشق 25 12

بيروت 26 20

عمان 25 12

القدس 23 13

غزة 24 17

بغداد 35 20

مسقط 31 24

صنعاء 27 7

الخرطوم 39 23

طرابلس 27 17

تونس 32 18

الجزائر 30 20

الرباط 27 15

نواكشوط 35 24

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 3

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 32 14

نيودلهي 32 17

جاكرتا 32 26

بكين 21 6

كوالالمبور 31 24

طوكيو 23 12

أثينا 25 17

روما 25 13

باريس 22 13

مدريد 18 9

برلين 18 13

لندن 17 13

مونتريال 20 10

موسكو 7 3

نيويورك 18 13

واشنطن 20 12

أديس أبابا 24 8

أرصاد الجوية إرتفاع الموج البحر الاحمر الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا القاهرة الكبرى والوجه البحرى الوجه البحري الوادي الجديد درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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