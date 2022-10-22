السبت 22 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقليل وجبات وخفض الاستهلاك.. ارتفاع الأسعار يهدد ملايين الأسر فى بريطانيا (إنفوجراف)

بريطانيا
بريطانيا
ads

دفعت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا المواطنين إلى تخفيض استهلاكهم في جميع الجوانب، حتى وصل الأمر إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية.

وبحسب استطلاعات للرأي، لجأ نصف الأسر البريطانية إلى تقليل عدد وجبات الطعام التي يتناولونها يوميا، وسط تحذيرات من أن ملايين الأسر لن تكون قادرة على دفع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.

لا يتوفر وصف.
الأزمة الاقتصادية في بريطانيا

 

البريطانيون على حافة الهاوية بسبب أسعار الطاقة

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق أن ملايين الأسر تواجه "حافة الهاوية" من فواتير الطاقة المرتفعة العام المقبل بعد أن قطعت الحكومة خطة الدعم الحكومية من عامين إلى 6 أشهر، فيما حذر المحللون من أن هذه الخطوة ستتضاعف متوسط الفواتير إلى أكثر من 5000 جنيه إسترليني سنويا لبعض الأسر.

كما أظهرت بيانات رسمية، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر، إذ هبطت 1.4 بالمئة متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار.

ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لعشرة بالمئة، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعد إلغاء الحكومة تخفيضات ضريبية.

بريطانيا الأزمة الاقتصادية الطاقة الوجبات الأسر البريطانية الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

تقليل وجبات وخفض الاستهلاك.. ارتفاع الأسعار يهدد ملايين الأسر فى بريطانيا (إنفوجراف)

بالأسماء.. 14 عالم ذرة مصري بقائمة «ستانفورد» العالمية

سعر الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

«بالعمل نرد الجميل».. فيلم يوثق مكاسب وحقوق العاملين بالدولة خلال 8 سنوات

ضبط 3 أطنان «رنجة» بدون بيانات بمحافظة الشرقية

سفيرنا لدى بروكسل يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ٌإلى أمى «نوال السعداوى» فى يوم ميلادها 22 أكتوبر

علي سعدة

السياحة فى بلادنا

أسماء محفوظ

أزمة شيرين

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس