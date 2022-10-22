تقليل وجبات وخفض الاستهلاك.. ارتفاع الأسعار يهدد ملايين الأسر فى بريطانيا (إنفوجراف)

دفعت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا المواطنين إلى تخفيض استهلاكهم في جميع الجوانب، حتى وصل الأمر إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية.

وبحسب استطلاعات للرأي، لجأ نصف الأسر البريطانية إلى تقليل عدد وجبات الطعام التي يتناولونها يوميا، وسط تحذيرات من أن ملايين الأسر لن تكون قادرة على دفع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.

الأزمة الاقتصادية في بريطانيا

البريطانيون على حافة الهاوية بسبب أسعار الطاقة

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق أن ملايين الأسر تواجه "حافة الهاوية" من فواتير الطاقة المرتفعة العام المقبل بعد أن قطعت الحكومة خطة الدعم الحكومية من عامين إلى 6 أشهر، فيما حذر المحللون من أن هذه الخطوة ستتضاعف متوسط الفواتير إلى أكثر من 5000 جنيه إسترليني سنويا لبعض الأسر.

كما أظهرت بيانات رسمية، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر، إذ هبطت 1.4 بالمئة متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار.

ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لعشرة بالمئة، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعد إلغاء الحكومة تخفيضات ضريبية.