السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق السويس القديم

جريدة الدستور
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أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بالعمال بطريق السويس القديم.

 تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس القديم بالقرب من معسكر مبارك.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 6 منهم على الأقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلام  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث. 

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

انقلاب سيارة محملة بالعمال طريق السويس القديم عمليات المرور

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