الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بتهريب الآثار

محكمة النقض
محكمة النقض
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تنظر محكمة النقض، طعن شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا.

ويحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين، وقضت المحكمة بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة، إذ قضت بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة، وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

محكمة النقض طعن شقيق وزير المالية الأسبق تهريب الآثار إلى أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اليوم.. النقض تنظر طعن شقيق بطرس غالي في اتهامه بتهريب الآثار

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