مدرب السلاح المصري: هدفي تطوير اللاعبة عربيا ودوليا

أكد الدكتور السيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر لسيف المبارزة، بعد تعيينه رئيسًا للجنة المدربين بالاتحاد العربي للسلاح.

قال السيد سامي:"أوجه كل الشكر لثقة الاتحاد العربي للسلاح والاتحاد المصري بعد تكليفي برئاسة لجنة المدربين بالاتحاد العربي، وهو منصب رفيع للغاية، التكليف الموكل لي في الفترة الحالية وخاصة أن مصر تقود المستوى العربي جميعه على المحافل الدولية".

وأضاف:" تتصدر مصر التصنيف العالمي في أكثر من سلاح، وتعتبر المركز الأول على العالم في مستوى الناشئين، وجميع الأسلحة في جميع المراحل، نحن نترك أثر كبير على مستوى العالم لمدى قدرة المدرب العربي".

واستكمل سامي:" ستكون الفترة القادمة مليئة بالطموحات والتطلعات، سيكون هناك أجندة لجميع الفعاليات الخاصة بلجنة المدربين العرب، جميع الطموحات والتطلعات من خلالها سنحقق أهداف الاتحاد العربي في مجال التدريب، سنقوم بتقديم صورة مشرفة للمدرب العربي على المستوى العالمي في مجال السلاح ليكون مدرب عربي مهني رفيع المستوى".

وتابع:" من أهدافنا أيضًا، أن نقوم بتطوير أساليب الأداء وأيضًا تطوير الخبرات للمدرب العربي؛ لكي يكون هناك تطوير داخلي، وأيضًا لاستطاعة المدرب العربي المنافسة في سوق العمل العالمي".

وواصل:" رؤية العمل بالنسبة للجنة المدربين العرب تتلخص في رفع جودة المدرب العربي، وإتاحة الفرصة للإبداع في مجال التدريب لرياضة السلاح، لابد أن نساعد جميع الأعضاء من المدربين العرب المنتسبين للاتحاد العربي لإتاحة الفرصة لهم؛ لكي يتمكنوا من الحصول على المعلومات التي سنعمل على توفيرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

وأردف سامي:" سيكون هناك آلية لتوفير جميع الدورات والمحتوى العلمي للأعضاء المنتسبين، سنقوم بفتح مجال للاطلاع على البحوث العلمية في مجال السلاح والمبارزة بشكل عام؛ لكي نستطيع عمل ربط بين الجانب العلمي والعملي، وهذا سيكون له أثر إيجابي بالغ في التطوير وزيادة المعرفة والتوعية بالنسبة لجميع مستويات المدربين".

وأكد:" نحتاج إلى عمل عملية تطوير شامل لجميع الجوانب المهنية بالنسبة للمدرب، نحتاج أن نعمل عملية تنمية مستدامة وهذا أهم شئ، وسنسعى لعمله الفترة القادمة، نهدف أن التنمية تكون مستدامة للحاضر والمستقبل وأن نفتح الأفق ونمهد الطريق ويكون هناك نظام من خلاله يكون هناك آلية لجميع المدربين في الفترات القادمة ليحصلوا على المعلومات وهذا يكون متفق مع الرؤية الحالية".

واختتم سامي:" نحن نحتاج إلى عمل تطوير للمدرب على جميع المستويات، على المستوى الإداري وأيضًا على المستوى الفني، أن يكون هناك ميثاق أخلاقي لجميع المدربين، وبالتالي سنحتاج إلى الجانب المعرفي والمهاري والجانب الوجداني أيضًا، نتمنى أن نرفع اسم مصر في المحافل الدولية ونستمر في تحقيق الإنجازات ونحقق جميع الأهداف التي سنضعها".

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني، على تهنئة الدكتور سيد سامي على منصبه الجديد عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للسلاح.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد صورة لمدرب المنتخب وعلقت :" يبارك الاتحاد المصري للسلاح للدكتور السيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، تعيينه رئيسا للجنة المدربين بالاتحاد العربي للسلاح".