آخر أخبار تظلمات نتيجة مسابقة التربية والتعليم.. والأوراق المطلوبة عند القبول

يهتم آلاف المتقدمين غير مقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلن عنها الأيام الماضية بالتظلم على عدم قبولهم؛ لإتاحة الفرصة للقبول مرة أخرى في سياق متصل، قد أعلن مجلس الوزراء عن موعد تلقي تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية «رياض الأطفال»، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

موعد تقديم تظلمات مسابقة الـ30 ألف معلم

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» موعد تقديم تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم لوظائف معلم مساعد، وخطوات التقديم، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

آخر موعد تقديم تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

كشف مجلس الوزراء، في بيان، أنه يمكن للمعلمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط ولم ينجحوا في الاختبار الإلكتروني، تقديم تظلمات على نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم، عبر بوابة الوظائف الحكومية، بدءًا من الخميس 6 أكتوبر وحتى الخميس 20 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن بعض المتقدمين لوظائف مسابقة وزارة التربية والتعليم، استعانوا بأشخاص آخرين في مقاهي الانترنت، وتسببوا في خلط المستندات أو عدم رفعها بالكامل، مما تسبب في رفض طلباتهم أو استبعادها.

وأوضح البيان أنه على الراغبين في التقدم للوظائف، الدخول على البوابة الإلكترونية بأنفسهم ودون الاعتماد على أي شخص آخر، مؤكدًا أن الخطوات بسيطة وغير معقدة.

خطوات التظلم على نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

يمكن التقديم على تظلمات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- أولًا يجب الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن الدخول مباشرة عبر الرابط التالي.. اضغط هنـــا.

- الخطوة الثانية اختر الاستعلام عن «حالة الطلب»، قم بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم، والضغط على أيقونة «استعلام».

- بعد ظهور النتيجة بعدم القبول، اضغط على تقديم تظلم.

- اتبع التعليمات وأدخل البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022

وعقدت اختبارات مسابقة التربية والتعليم على مدار شهر بدأت في 27 أغسطس حتى نهاية سبتمبر، وعليه هناك بعض الأوراق المطلوبة التي يجب على المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2022 تجهيزها تتضمن مايلي:-

- يجب على المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2022 إحضار أصل المؤهل الدراسي.

- كما يجب على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 أصل شهادة الميلاد.

- وتشمل الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- ويجب على المتقدم أن يحضر صورة شخصية.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.