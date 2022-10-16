الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 10 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي أمام موقع بترول طريق أسيوط الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص محافظة الفيوم أسيوط الصحراوي الغربى

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