10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

أصيب 10 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى في نطاق محافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي أمام موقع بترول طريق أسيوط الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.