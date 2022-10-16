الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق نشب فى منزل بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل منزل، بشارع بورسعيد بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب، طه مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل بشارع بورسعيد بمركز الوقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل المواطن "ح. ح. ع"، بسبب الفرن البلدي أثناء إعداد وخبز العيش الشمسي بالمنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

قوات الحماية المدنية قنا حريق هائل اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

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