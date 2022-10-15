السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 31 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

سلع
سلع
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 502 قضية تموينية مستندية وعينية، بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، نجحت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية، في ضبط قرابة «31» طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط أكثر من «85» طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية، من بينها 198 قضية "خبز ناقص الوزن" و200 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طنا.

وزارة الداخلية قضية تموينية مواد غذائية شرطة التموين اللواء محمد فتح الله

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