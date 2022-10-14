الجمعة 14 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لسائق قتل على يد عاطل بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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استعجلت جهات التحقيق بالمرج، تقرير الصفة التشريحية لجثة سائق "توك توك"، لقى مصرعه على يد عاطل طعنه بسلاح أبيض في الشارع أمام المارة، بسبب خلافات مالية بينهما، كما كلفت المباحث الجنائية بعمل تحرياتها حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالجسم، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجلها .

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

جهات التحقيق المرج تقرير الصفة التشريحية سائق توك توك جثة عاطل طعنا سلاح أبيض

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مدرسة الوطنية المصرية

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