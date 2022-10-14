الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 439 قطعة سلاح مختلفة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 140 متهمًا بحيازة 439 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "رشاش، 12 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، و18 طبنجة، و128 فردًا محليًّا، و290 طلقة نارية متنوعة، و20 خزينة متنوعة، و262 قطعة سلاح أبيض".

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

الأجهزة الأمنية الداخلية حملات الأسلحة النارية الامن العام

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مدرسة الوطنية المصرية

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