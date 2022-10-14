الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بحدائق القبة

حبس عاطلين
حبس عاطلين
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قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم، حبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بمنطقة حدائق القبة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان قد نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام شخصين بالتعدي على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله "شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة" أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما وطرف ثان "شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بذات الناحية" لوجود خلافات مالية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان إختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما "السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطلين قتل شاب حدائق القبة مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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