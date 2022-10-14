الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية لـ14 أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة مزيد عن توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي: 

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

تزدهر شؤون الأعمال الفترة الحالية، كما إنه وقت مناسب للمناسبات الرسمية، ويمكن أن تجد في علاقاتك الانسانية أفضل حالاتك.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

 يساعد في تجنب التورط في المشاعر واتخاذ نهج أكثر منطقية تجاه الأحداث قد لا يكون هذا سهلاً، لكنه قد يعني الفرق بين اتخاذ قرار حكيم 

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

قد تكون المؤثرات الرئيسية قد أعطتك رؤى مفيدة، وهذه جنبًا إلى جنب مع عرض الحقائق، يمكن أن تمنحك تلك الميزة.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

مع استمرار التركيز على منطقة منزلك، قد تكون في حالة استعادة السيطرة، خاصة إذا لم يكن لديك الوقت للتنظيم مؤخرًا.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

حان الوقت للسماح لبعض الأشخاص بمعرفة أنك جاد، حتى لو كان عليك إظهار جانبك الصعب، فيمكن أن تكون النتيجة أن شخصًا ربما لم يستمع إليك في الماضي 

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد تكون الأيام المقبلة دعوة للالتقاء والتركيز على ما هو أكثر أهمية، قد يعني هذا الحفاظ على المال والطاقة، والإنفاق على تلك الأشياء التي تضيف قيمة إلى حياتك.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

قد يسعى أحد الأصدقاء إلى طمأنة الميزان، وهذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه أسلوبك المتوازن في الحياة مفيدًا جدًا.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

يلمح إلى فكرة ذكية أو خطة رئيسية يمكنك أن تكون متحمسًا لها بحذر، الفترة المقبلة وكلما اهتممت بالحقائق، زاد احتمال نجاحك.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد ترغب في التواصل مع شخص يعرف ما الذي يتحدثون عنه، والذي نجح بالفعل في تحقيق ما تريد تحقيقه.

 

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد يبدو شخص ما متواضعًا إلى حد ما، ولكن قد يكون لديه عرض لك يستحق أن يؤخذ على محمل الجد.

 

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

يمكن أن يكون التحالف مع شخص ما على طول الموجة الخاصة بك مفيدًا لبرج الدلو، وقد يكون السبب الذي يجعلك تميل إلى الوثوق بهم بأفكار ومعتقدات أخرى، قد لا تشاركها مع الآخرين.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

ستمكنك فرصة التفكير من ربط النقاط وربما الخروج بخطة. من الأفضل أن تكون على يقين من أن تكون متسرعًا.

توقعات الأبراج توقعات الأبراج على جميع الأصعدة حظك اليوم برج الحمل مواليد كل الأبراج صحية والعاطفية والمهنية الأبراج على جميع الأصعدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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