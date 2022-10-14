الزمالك يعلن ضم يوسف حسن قادمًا من وادى دجلة

أعلن نادي الزمالك، رسميًا، ضم يوسف حسن، مهاجم فريق وادي دجلة، وذلك ضمن صفقات الفريق الصيفية التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب السمي لنادي الزمالك على موقع "تويتر" فيديو ترويجي للصفقة عبر إظهار مهاراته في 30 ثانية منها الجري بالكرة والسرعة في الجري، وإظهار اللاعب وهو يشير على الشعار بأنه رقم 1.

وقال يوسف حسن بعد التوقيع: "الزمالك من أعظم الأندية في مصر وأفريقيا وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

ووفي وقت سابق، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم اللاعب في آخر أيام القيد، إلا أن النادي لم يكن قد أعلن الصفقة عبر صفحاته الرسمية.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة العودة مساء اليوم الجمعة، أمام فريق فلامبو البوروندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بها الزمالك 5 مرات سابقة، وكان آخرها منذ عشرين عاماً.