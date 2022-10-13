الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: البنية التحتية حول كييف تعرضت لهجوم بطائرات «كاميكازى» المسيرة

أوكرانيا
أوكرانيا
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كشف مسئولون في كييف عن تعرض البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، اليوم الخميس، لهجوم بواسطة طائرات «كاميكازى» المسيرة.

وقال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن الانفجارات وقعت في الصباح الباكر ببلدة "ماكاريف" غرب العاصمة، مضيفًا أن هناك أفرادًا من الشرطة وعمال إنقاذ في الموقع حاليًا.

من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو تيموشينكو، على "تليجرام"، أن "مرافق البنية التحتية الحيوية" كانت الهدف.

ولم ترد أي تقارير أولية بشأن وقوع إصابات، أو تفاصيل بشأن ما تعرض للقصف.

وبينما تقاتل القوات الروسية في ساحة المعركة، تعلن أوكرانيا منذ أسابيع عن زيادة الهجمات الروسية باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

وقال خبراء من "معهد دراسات الحرب" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، إن روسيا أحضرت مدربين إيرانيين إلى أراضي أوكرانيا المحتلة، لتعليم القوات الروسية كيفية استخدام الطائرات بدون طيار.

وفي وقت سابق، هاجمت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وأوضح مسئولون أن منشآت حيوية للبنية التحتية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع.

وقال أندريه نيبيتوف، قائد شرطة منطقة كييف، عبر تطبيق المراسلة تليجرام: "شن الغزاة قصفًا بطائرات مسيرة ليلًا على ماكاريف".

القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف ماكاريف الهجمات الروسية

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وائل لطفي

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