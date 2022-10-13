الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تحرر 1610 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

قضايا متنوعة
قضايا متنوعة
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واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها وتتمكن من ضبط (1610) قضايا تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية السلع الغذائية قضايا تموينية السلع المدعومة الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة

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وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

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