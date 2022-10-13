القبض على عصابة بمخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص، تخصص في الاتجار بالحشيش والهيروين، وبحوزتهم أسلحة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

باتخاذ الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة الرائد عمرو نصر، والرائد مصطفى الصباغ معاوني رئيس المباحث، من استهدافهم وضبط كل من "م. ص" ، و"ع . ن"، و"إ . أ" وبحوزتهم 9 قطع حشيش، و612 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، وطبنجة، و3 طلقات لذات العيار، و48500 ألف مبلغ مالي حصيلة البيع، و2 هاتف محمول لتسهيل البيع.

أقر المتهمون بما أسفر عنه الضبط بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على الأسلحة النارية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.