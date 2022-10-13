مقطورة تدهس 12 سيارة على الطريق الدائري والقبض على السائق (صور)

شهد الطريق الدائري بالمريوطية حادثًا مأساويًا، حيث اصطدمت سيارة مقطورة محملة بمواد البناء، بـ12 سيارة ملاكى، مما تسبب في وقف الحركة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة «تريلا» وعدد كبير من السيارات، وانتقل ضباط الإدارة العامة للمرور، وضباط المباحث، بصحبة سيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق التريلا، الذي تسبب في حادث الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الهرم.