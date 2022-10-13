الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقطورة تدهس 12 سيارة على الطريق الدائري والقبض على السائق (صور)

حادث تصادم التريلا
حادث تصادم التريلا
ads

شهد الطريق الدائري بالمريوطية حادثًا مأساويًا، حيث اصطدمت سيارة مقطورة محملة بمواد البناء، بـ12 سيارة ملاكى، مما تسبب في وقف الحركة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة «تريلا» وعدد كبير من السيارات، وانتقل ضباط الإدارة العامة للمرور، وضباط المباحث، بصحبة سيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ.

 

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق التريلا، الذي تسبب في حادث الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الهرم.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏طريق‏‏

 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الضم الروسى لمناطق أوكرانية

زين عبد الهادى يناقش «الحرب فى الشرق» بصالون مى مختار.. غدا

سيظل استثنائى.. كلوب يعلق على هاتريك محمد صلاح أمام رينجرز

ماكرون: على بوتين أن يعود إلى طاولة المفاوضات فى شأن أوكرانيا

تكلفة العمرة كاملة.. سعر تذكرة الطيران من مصر للسعودية الأربعاء 12 أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

مدحت بشاى

ظلال وألوان " بيكار " الناقد المبدع النبيل

د. القس صفوت البياضى

أكبر الكبائر إنكار الله والسحر وقتل النفس والربا وأكل مال اليتيم

خالد عكاشة

حصاد أسبوع ساخن من عمر الأزمة الأوكرانية

محمد العسيري

أباطرة الفتنة فى المحليات

ماجد حبته

شهادة من صندوق النقد

د هند جاد

بلا بلا.. ضل راجل ولا ضل حيطة

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع