أسعار العملات الأجنبية اليوم 13-10-2022 فى البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار بعضها واستقرت أسعار البعض الآخر دون تغير من جلسة تداولات أمس الأربعاء.

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، تراجع سعر اليورو بقيمة قرش واحد فقط، واتجهت أسعار العملات العربية وخاصة الريال القطري والدينار الأردني إلى الارتفاع أمام الجنيه المصري ولكن بفرق قروش بسيطة عن جلسة أمس.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 19.6331 جنيه مصري 19.7083 جنيه مصري يورو​ 19.0244 جنيه مصري 19.1053 جنيه مصري جنيه إسترلينى​ 21.6533 جنيه مصري 21.7442 جنيه مصري فرنك سويسرى​ 19.6961 جنيه مصري 19.7795 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.3777 جنيه مصري 13.4317 جنيه مصري اليوان الصينى​ 2.7373 جنيه مصري 2.7486 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو فى البنك المركزي المصري: 19.08 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري: 19 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر : 19.01 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية : 19.01 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك البركة : 19.03 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib : 19.02 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.03 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

ارتفعت أغلب أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه ، ولكن بارتفاعات طفيفة لا تتجاوز اثنان أو ثلاثة قروش فقط، وجاءت أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري كالتالي :