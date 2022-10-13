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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم 13-10-2022 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار بعضها واستقرت أسعار البعض الآخر دون تغير من جلسة تداولات أمس الأربعاء.

 

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، تراجع سعر اليورو بقيمة قرش واحد فقط، واتجهت أسعار العملات العربية وخاصة الريال القطري والدينار الأردني إلى الارتفاع أمام الجنيه المصري ولكن بفرق قروش بسيطة عن جلسة أمس.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​19.6331 جنيه مصري19.7083 جنيه مصري
يورو​19.0244 جنيه مصري19.1053 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​21.6533 جنيه مصري21.7442 جنيه مصري
فرنك سويسرى​19.6961 جنيه مصري19.7795 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.3777 جنيه مصري13.4317 جنيه مصري
اليوان الصينى​2.7373 جنيه مصري2.7486 جنيه مصري

 

 

سعر اليورو اليوم 

  • بلغ سعر اليورو فى البنك المركزي المصري: 19.08 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

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  • وصل سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري: 19 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو فى بنك مصر : 19.01 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر اليورو فى بنك الإسكندرية : 19.01 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو فى بنك البركة : 19.03 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.
  • وصل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib : 19.02 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.03 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات العربية 

ارتفعت أغلب أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه ، ولكن بارتفاعات طفيفة لا تتجاوز اثنان أو ثلاثة قروش فقط، وجاءت أسعار العملات العربية في البنك المركزي المصري كالتالي : 

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العملة  شراء    بيع
ريال سعودى​5.2229 جنيه مصري5.2458 جنيه مصري
دينار كويتى​63.2243 جنيه مصري63.4872 جنيه مصري
درهم اماراتى​5.3449 جنيه مصري5.3659 جنيه مصري
سعر الدينار البحريني50.62 جنيه مصري52.22 جنيه مصري
سعر الريال القطري5.03 جنيه مصري5.38  جنيه مصري
سعر الدينار الأردني27.30   جنيه مصري27.74 جنيه مصري

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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