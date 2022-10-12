الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الواحات

ارشيفية
ارشيفية
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رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة  2 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة "دبل كابينة" بالكيلو 145، وتم الدفع بـسيارات إسعاف.

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 2  آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث سيارة طريق الواحات مصرع 4 أشخاص

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وائل لطفي

عن السياحة الدينية وأشياء أخرى

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