مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الواحات

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود ضحايا ومصابين أعلى طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة "دبل كابينة" بالكيلو 145، وتم الدفع بـسيارات إسعاف.

أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، ويناقش رجال المباحث شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.