الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بقتل صديقه بسبب المخدرات فى المرج

حبس
حبس
ads

أمرت نيابة شرق القاهرة، الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات قتل صديقه طعنًا بالسكين بسبب خلاف بينهما على بيع مخدرات بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما طعنًا بالسكين في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "م. س." إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده.. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما.

أضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

العثور على جثة شخص القبض على المتهم شرطة المرج قسم شرطة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

المشاركون فى معرض «تراثنا» للحرف اليدوية: منصة لتشجيع المبدعين وترويج منتجات الموروث المصرى

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

إزالة 10 حالات تعد جديدة على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

حبس متهم بقتل صديقه بسبب المخدرات فى المرج

الروائية المغربية ربيعة ريحان: معظم الكتّاب العرب يفكرون فى الجوائز لأسباب اقتصادية.. والفوز بها لا يصنع مبدعًا

بعنوان «cop 27».. «الحياة» تُطلق برنامجًا توعويًا استعدادًا لقمة المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول لبنانى: بايدن هنأ عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان