حبس متهم بقتل صديقه بسبب المخدرات فى المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة، الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات قتل صديقه طعنًا بالسكين بسبب خلاف بينهما على بيع مخدرات بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما طعنًا بالسكين في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "م. س." إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده.. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما.

أضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقًا الحياة، وفرَّ هاربًا.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.