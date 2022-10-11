الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحليل مخدرات لعاطل يصنع الآيس بالمطرية

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات
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أمرت نيابة المطرية، الثلاثاء، إجراء تحليل مخدرات لعاطل يتاجر في مخدر الآيس، وبيان تعاطيه للمخدر، ومصادرة المادة المروجة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

نيابة المطرية مخدر مخدر الأيس مصادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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