الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن إثر تصادم سيارتين في طريق أسيوط الصحراوي

جثة
جثة
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وقع حادث تصادم  بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم ، أدى إلى مصرع مواطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام .

 وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان وتبين وقوع التصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل وأسفر عن مصرع مواطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين محافظة الفيوم مصرع مواطن النيابة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية

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