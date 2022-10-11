مصرع مواطن إثر تصادم سيارتين في طريق أسيوط الصحراوي

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم ، أدى إلى مصرع مواطن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام .

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان وتبين وقوع التصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل وأسفر عن مصرع مواطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.