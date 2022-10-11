الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر طعن النيابة على براءة المتهمين بالاعتداء على فتاة الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة العاشرة بمحكمة النقض جنح،  طعن النيابة العامة على براءة الطالب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميًا بقضية "أمل فتاة الدقهلية"، المتعدي عليها.

ترجع أحداث القضية منذ عام 2018 بعد أن اتهمت المجني عليها أمل فتاة الدقهلية أحد زملائها بالقرية بالاعتداء عليها، حيث انتظر حال عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها معاشرة الأزواج، ما نتج عنه حملا ورزقت منه بمولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة.

وأنجبت أمل فتاة الدقهلية طفلة بلغت عامها الثالث ولم تصدر لها شهادة ميلاد حتى الآن.

محكمة النقض النيابة العامة براءة الطالب اغتصاب زميلته

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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