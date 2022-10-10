الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الاقتصادى» تتوقع وصول عدد قياسى من المهاجرين إلى ألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توقعت منظمة التعاون الاقتصادي، اليوم الإثنين، أن تشهد ألمانيا هذا العام قدوم أكبر عدد من المهاجرين منذ إعادة توحيد شطري البلاد، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية.

 

وأعلنت المنظمة أنه من المحتمل أن يتجاوز عدد القادمين بحلول نهاية العام العدد القياسي من المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا عام 2015، عندما زاد عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عن 2.1 مليون شخص لأسباب كان في مقدمتها الحرب الأهلية في سوريا.

 

وسجل المكتب الاتحادي للإحصاء وصول أكثر من 1.8 مليون شخص إلى ألمانيا في الفترة بين فبراير حتى أغسطس الماضيين بينهم نحو 952 ألف أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم.

 

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عقد لقاء غدا الثلاثاء، مع ممثلي أبرز الاتحادات البلدية من أجل الحديث عن تحسين توزيع اللاجئين داخل ألمانيا.

 

ووصف أحدث تقرير أعدته المنظمة عن الهجرة النزوح الجماعي الذي أعقب الحرب الروسية على أوكرانيا بأنه "نزوح تاريخي"، وفق الوكالة الألمانية.

 

وذكر التقرير أن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا حتى منتصف سبتمبر الماضي وصل إلى قرابة 5 ملايين شخص.

 

وأوضحت المنظمة أن ألمانيا استقبلت ثاني أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين بعد بولندا بنحو مليون شخص.

 

يذكر أن المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس هي اتحاد لـ38 دولة صناعية، وتقوم بشكل منتظم باستقصاء عدد المهاجرين في دولها الأعضاء.

 

وتضم المنظمة دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان.

 

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تعرضت صباح الاثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر.

 

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا صباح الاثنين بينها 41 أسقطتها الدفاعات الجوية، فيما أشار الرئيس الأوكراني إلى اسقاط 38 صاروخا.

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وائل لطفي

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