الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق منزل بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل منزل في أوسيم، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة البهواشي بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة البهواشي بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

نيابة الجيزة المعمل الجنائي حريق منزل اوسيم

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وائل لطفي

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