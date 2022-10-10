الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباين أداء أسعار العملات الأجنبية والعربية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث واصل سعر الدولار الارتفاع، فيما اتجهت أسعار العملات العربية للاستقرار أمام الجنيه، وتعاني أسعار العملات الأجنبية تحت وطأة التضخم العالمي واتجاه أغلب البنوك لرفع سعر الفائدة وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

  • سعر الدولار الأمريكي: 19.6131جنيه مصري للشراء، 19.6883 جنيه مصري للبيع.
  • سعر اليورو​: 19.1051 جنيه مصري للشراء، 19.1863 جنيه مصري للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترلينى​: 21.7391 جنيه مصري للشراء، 21.8304 جنيه مصري للبيع.
  • سعر الفرنك السويسرى​: 19.7195 جنيه مصري للشراء، 19.8032 جنيه مصري للبيع.

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  • سعر ١٠ ين ياباني: 13.4927 جنيه مصري للشراء، 13.5473 جنيه مصري للبيع.
  • سعر اليوان الصينى​: 2.7552 جنيه مصري للشراء، 2.7677 جنيه مصري للبيع.

سعر اليورو اليوم

  • بلغ سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 19.07 جنيه للشراء، و19.30 للبيع.
  • وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.08 جنيه للشراء، و19.33 للبيع.

ويعاني اليورو خلال هذه الفترة مع ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات النقدية المتشددة، وكشف محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر عن تفضيل بعض صانعي السياسات رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس على الرغم من الموافقة أخيراً على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

ويزيد انخفاض سعر اليورو من الضغوط التضخمية، لذلك، وما يزال سعر اليورو دون مستوى التعادل مع الدولار حتى بعد أن أشار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير إلى تطبيق المزيد من السياسات النقدية المتشددة في المستقبل، وأنهى اليورو تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 0.9745.

أسعار العملات العربية اليوم

  • بلغ سعر الريال السعودى​ : 5.2176 جنيه مصري للشراء، 5.239 جنيه مصري للبيع.
  • وسجل سعر الدينار الكويتى​: 63.2271 جنيه مصري للشراء، و63.5518 جنيه مصري للبيع.
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  • وبلغ سعر الدرهم الإماراتى​: 5.3391 جنيه مصري للشراء، و5.3607 جنيه مصري للبيع.
العملات أسعار العملات العملات الاجنبية البنوك الجنيه الدولار اسعار العملات الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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