الأحد 09 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أدمن صفحة «أم شهد» لنشرها الفجور على «فيسبوك»

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، القبض على صاحبة صفحة «أم شهد» على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور، لاتهامها ببث فيديوهات تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد تلقى بلاغًا باتهام صاحبة قناة أم شهد للأفلام القصيرة عبر الفيس بوك واليوتيوب الموضوع، بنشر الفسق والفجور.

وأوضح البلاغ أنه بعد ملاحظة جموع الشعب قرار النيابة العامة بإنشاء إدارة تحت مسمى البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل، حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاصا لدى القائمين بالفعل، وردعا عاما لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.

وتابع البلاغ أن هناك نفوسا أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت المشكو في حقها بث فيديوهات قصيرة على الفيسبوك واليوتيوب، وتمارس وفريق عملها المشتركون بالفيديوهات إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عُرض الحائط.

القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي صفحة أم شهد إثارة الغرائز فيديوهات تحمل إيحاءات نشر الفسق والفجور

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