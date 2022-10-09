4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 4 مواطنين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بمواطن وانقلابها بطريق "القاهرة - أسيوط الغربي".



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي جرزا بعد كافتريا المصطفى تجاه أسيوط.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلأى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.