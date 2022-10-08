خبير بالسياسة الخارجية الروسية: انفجار جسر القرم «عمل إرهابى» أوكرانى

وصف خبير السياسة الخارجية الروسي البارز ليونيد سلوتسكي، الانفجار الذي تسبب في تدمير بعض أجزاء الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بأنه "هجوم إرهابي".



وقال سلوتسكي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسي، من عاصمة القرم سيمفيروبول اليوم السبت، إن "العواقب ستكون حتمية" حال التيقن من أن أوكرانيا هي من خططت للهجوم.



وذكر خبير السياسة الخارجية الروسي: "يتعين أن يكون الرد قاسيًا، ولن يكون بالضرورة على الجبهة".



ومع استمرار الهجمات الأوكرانية، هددت روسيا مرارًا وتكرارًا باستهداف مراكز القيادة في كييف.



وأوضح سلوتسكي، أن العديد من التصريحات التي تنم عن الشماتة وأدلى بها نواب أوكرانيون بارزون، تشير إلى أن كييف نظمت الهجوم، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جهاز الخدمة السرية (إس.بي.يو) هو المسئول عن تنفيذ العملية.



وأضاف سلوتسكي: "يمكن أن يكون هذا عملًا من أعمال إرهاب الدولة، والذى كما نرى يتم الاحتفاء به من قبل العواصم الأوروبية".



وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما، إن روسيا لديها خبرة في محاربة الإرهابيين، ويجب منع مثل هذه الهجمات مستقبلًا.



وأكد أنه سيتم إصلاح الجسر، لأنه رابط مهم لروسيا من أجل وصول الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم وللقوات الروسية المتمركزة هناك.