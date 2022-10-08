فى عيد ميلادها.. أغانى شيرين عبدالوهاب حسب برجك

يحل، اليوم السبت، عيد ميلاد واحدة من أجمل الأصوات المصرية الأصيلة المواكب لكافة الأحداث التى نمر بها من وطنية ورومانسية وغيرها، وهي شيرين عبدالوهاب، امرأة برج العقرب العنيدة، وفي هذه السطور نوضح الأغنية المناسبة لك من خلال برجك الفلكي.

برج الدلو.. حبه جنة

شخصية مرحة تتميز برغبتها في الانطلاق ولديها مرونة أيضًا في القرارات واتخاذها، كما أنها في علاقتها رومانسية للغاية فالأغنية المناسبة لها في العلاقة (حبه جنة).

برج السرطان.. بطمنك

امرأة برج السرطان لديها طاقة حب كبيرة لعائلتها، كما أنها متقلبة المزاج، ومستعدة لتخطي العقوبات من أجل من تحبه فهي تضحي من أجل العلاقة ليس لديها مانع في هذا الأمر والأغنية التي تعبر عنها هي (بطمنك).

برج الجدي.. جرح تاني

صاحبة برج الجدي امرأة قادرة على تحمل المسؤولية تسعى دائمًا وتجتهد للترقية في عملها ولديها طموح، ورومانسية للغاية، ولكن لديها قدرة كبيرة على الحزن والتهويل منه فيناسبها أغنية (جرح تاني).

برج العقرب.. الكدابين

لا تبوح بمشاعرها تجاه حبيبها بسهولة، قادرة طوال الوقت على إخفائها ولكنها تريد من حبيبها أن يبوح لها عن كل ما بداخله، ولا تنسي من جرحها وتعبر عنها أغنية (الكدابين).

برج الحمل.. القماص

تتصف امرأة الحمل بالنشاط والحيوية ودائمًا ما تسعى لأن تكون لماحة في العديد من التفاصيل التي تهم الطرف الآخر، كما أن شخصيتها الذكية تساعدها على ذلك ولكنها تواجه الحبيب بمشاكله لكي تسعى لحلها والأغنية تعبر عن علاقتهما (القماص)..

برج القوس.. على بالي

طاقة من الحب والحنان والعطاء فمن المعروف أن امرأة القوس رومانسية وتحب أن تعبر للحبيب عن شعورها والأغنية المعبرة عن العلاقة هي (على بالي).

برج الميزان.. مسئولة منك

امرأة برج الميزان حساسة للغاية وتعبر عن حبها لشريكها بالعديد من الطرق المختلفة والأغنية الخاصة بشيرين (مسئولة منك) تعبر عن العلاقة بينهما.

برج الأسد.. شكرًا يا شهم

معروفة بشخصيتها القوية، الصامدة فهي لا تقبل الحلول الوسط، بل تسعى لتحديد أمورها بشكل قاطع فهذا يناسب شخصيتها للغاية، والأغنية التى تعبر عنها هي (شكرا يا شهم).

برج العذراء.. أعصابه تلاجة

تهتم بالتفاصيل الدقيقة في كل شيء، كما أنها لديها المنطقية في الحكم على الأشياء فهي شخصية عملية تهتم بالترتيب والنظام لذا تعاني مع الحبيب والأغنية التي تعبر هي (أعصابه ثلاجة).

برج الثور.. كلها غيرانة

امرأة الثور حساسة للغاية ولديها إيمان بالحسد مبالغ فيه في بعض الأوقات كما أنها لا تشارك الجميع في أمورها الشخصية والأغنية التي تعبر عن علاقتهما (كلها غيرانة)

برج الجوزاء.. ملكش مكان

تتمتع بحيوية ونشاط ولديها قدرة طوال الوقت أن تكون متجددة، كما أنها في العلاقات تقدر من يقدرها ومن يقفل الصفحة تسعى معه لإغلاقها بالطبع فالأغنية المعبرة عن حالتها في الحب (ملكش مكان)

برج الحوت.. ده مش حبيبي

امرأة برج الحوت حساسة وتعمل على تهويل الأمور ومن موقف بسيط يمكنها تركيب الأحداث فوق بعضها وتعبر عنها أغنية (ده مش حبيبي).