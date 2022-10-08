السبت 08 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدة وشقيقها لاتهامهما بخطف طفل بشارع فيصل للمحاكمة الجنائية

حبس سيدة
حبس سيدة
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أمرت جهات التحقيق في الهرم بإحالة سيدة وشقيقها لاتهامهما بخطف طفل بشارع فيصل إلى المحاكمة الجنائية، لعدم إنجاب السيدة، وحرمانها من الأطفال.

وقالت المتهمة بخطف طفل الهرم، إنها أقدمت على خطف الطفل لعدم إنجابها، وحرمانها من الأطفال، وليس الهدف الإتجار في البشر، متابعة: «أنا أطلقت بسبب أنا مش بخلف، واتفقت مع شقيقي أن أخطف أي طفل في الشارع، وخطفت الطفل ده وهو ماشي مع أهله في شارع  كان زحمه، وبعد كده ندمت أن عملت كده وخسرت كل حاجة حتى أخويا مات في الحجز؛ بسبب حسرته من اللي إحنا عملناه».

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من موظف يفيد بخطف ابنه منه أثناء سيرهما في أحد الشوارع بالطوابق بفيصل.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات وتبيَّن وجود سيدة ورجل يخطفان الولد من أهله، وعلى الفور، تم كشف هوية المتهمين وتم ضبطهما، وباستجوابهما اعترفا بارتكاب الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

جهات التحقيق الهرم بإحالة سيدة وشقيقها لاتهامهما بخطف طفل شارع فيصل المحاكمة الجنائية

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