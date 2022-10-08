النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السيارات على الطرق في القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، انتظامًا أمام قائدى السيارات، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وحركة المركبات شهدت سيولة مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت الحركة المرورية أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهدت الحركة المرورية بمحور الكورنيش من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وشارع رمسيس وصولا إلى العباسية ومحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران انتظامها امام قائدي السيارات.

بينما شهد شارع الهرم سيولة مرورية بحركة المركبات بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين حتى الطالبية، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقة بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد وصولا إلى ميدان لبنان.