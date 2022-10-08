السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط العثور على جثة مواطن بالسلام

جثة
جثة
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أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثورعلى جثة شخص في العقد الثالث من عمره بجوار مصنع لكشف ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أمام مصنع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، مجهولة الهوية، وأن الجثة تخلو من أي إصابات خارجية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

نيابة السلام جثة شخص أمام مصنع كاميرات المراقبة

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