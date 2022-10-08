السبت 08 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: أدوية كورونا متوفرة بالمستشفيات والخدمات تقدم بالمجان

أدوية كورونا
أدوية كورونا
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، إن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنه يقلل من المضاعفات حال الإصابة بالعدوى وكانت نصحت وزارة الصحة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع التجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى وضمان دراسة آمنه .

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.

 

وأضافت أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس، لافته: إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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