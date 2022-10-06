الخميس 06 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالتبين

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 6 تجار مخدرات، خلال حملة أمنية بمنطقة التبين، وعثر بحوزتهم على أنواع مختلفة من المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية برئاسة المقدم عز المليجي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين في ضبط كل من "أمير حمدان، محمد سيد، محمد بهجت، أحمد رجب، محمد عبد الحميد، أحمد بري"، وعثر بحوزتهم على كميات مختلفة من الهيروين والحشيش والبانجو.

واقتادت القوة الأمنية المتهمين لديوان القسم، واعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 2449, 2453, 2456, 2455 لسنة 2022 وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية منطقة التبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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