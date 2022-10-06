بالأسماء.. إصابة 7 فى حادثين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، فى حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم "372 ن هـ ر"، ميكروباص، قيادة "محمد فرغلي" بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد رمضان 33 عاما، محمد حنفى 29 عاما، أحمد ضياء 21 عاما، محمود عبد العزيز 35 عاما، عفاف عبد الرحمن 44 عاما، وجميعهم من أسيوط عدا الأخيرة من محافظة الجيزة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصوره، مما أسفر عن إصابة كلا من: حمادة كمال عطية 25 عاما، وأشرف ربيع 26 عاما، باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.