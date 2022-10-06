الخميس 06 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: التغير المناخى زاد من احتمالية جفاف 2022 نحو 20 مرة

التغير المناخى
التغير المناخى
ads

كشفت دراسة أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية زاد من احتمالية الجفاف الذي تم تسجيله في نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا العام بمقدار 20 مرة تقريبا.

 

وتشير الدراسة التي أجرتها مجموعة World Weather Attribution إلى أن موجات الجفاف ستكون أكثر احتمالا مع زيادة درجات الحرارة في العالم.

 

وتوصل علماء World Weather Attribution إلى أن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن الأنشطة البشرية جعل هذا الطقس الاستثنائي محتملا أكثر مما كان عليه الحال قبل العصر الصناعي.

 

وأشاروا إلى أن احتمالية الجفاف ازدادت بما لا يقل عن 20 مرة بسبب التغير المناحي الحالي.

 

وقالت صونيا سينيفيراتني، البروفسورة في معهد علم الأجواء والمناخ في زيوريخ في سويسرا، إن "صيف 2022 أظهر كيف يمكن للتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري أن يزيد من مخاطر الجفاف الزراعي والبيئي في المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

 

وقام فريق العلماء بتحليل بيانات الطقس وترجيحات الكمبيوتر للمقارنة بين المناخ الراهن والمناخ الذي كان قبل حدوث أي ارتفاع لدرجة الحرارة ناجم عن الأنشطة البشرية، وتبين أن درجات الحرارة أعلى بـ 1.2 درجة سيليزية مما كان عليه الحال في العصر قبل الصناعي.

 

وأشاروا إلى أن أوروبا الغربية والوسطى شهدت جفافا قاسيا، وانخفاضا ملحوظا في المحاصيل الزراعية.

 

ونسبة الرطوبة في السنتيمترات الـ 7 الأعلى من التربة في نصف الكرة الأرضية الشمالي جعلت الجفاف محتملا أكثر بـ 5 مرات، حسب الدراسة.

 

وبناء على تحليل المتر الأعلى من التربة، والذي فيه جذور النباتات، ازدادت احتمالية الجفاف 20 مرة.

 

وبشكل عام، فإن مثل هذا الجفاف الذي شهده النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا العام، قد يحدث مرة في 20 سنة في ظل الظروف المناخية الحالية، بينما كانت احتماليته عند مرة واحدة في 400 سنة في الظروف التي كانت في القرن الثامن عشر.

 

وحذر المنتجون في أوروبا والصين من انخفاض المحاصيل الزراعية المتوقعة هذه السنة بسبب الجفاف.

 

ويشار إلى أن الأشهر الثلاثة من يونيو إلى أغسطس كانت الأكثر حرارة في أوروبا في تاريخ دراسات المجموعة، وأدت درجة الحرارة القياسية إلى أسوأ جفاف في القارة منذ القرون الوسطى.

 

وسجلت الصين وأمريكا الشمالية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي أيضا، إضافة إلى أمطار قليلة جدا خلال تلك الفترة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

الولايات المتحدة: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تهديدات كوريا الشمالية

سعر الدولار اليوم 6-10-2022 فى البنوك المصرية

روسيا تحذر الولايات المتحدة من انتقام حتمي في حال ضُربت أسس الدولة

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

منها انطلاق مهرجان المنيا للموسيقى والغناء.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوبك + تدخل المعركة

محمد العسيري

ومن تانى.. المكن بيدور

ماجد حبته

هل تعرف إفرايم كاتسير؟!

مؤمن المحمدي

القافلة تسير باحتمال أضعفها

عبد الرحيم طايع

جرائم الشرف فى الصعيد

مدحت بشاى

محمود بقشيش.. المتمرد على الثوابت

محمد المعتصم

بنات الأصول

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى خلال عملية لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

نقل نتنياهو إلى المستشفى خلال صلاة يوم الغفران

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب