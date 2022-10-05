الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل أصاب مهتز نفسيا في مشاجرة بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عامل لحام متهم بالتعدي علي عاطل يعاني من اهتزاز نفسي وإصابته بسبب نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه ووالدة المتهم بسبب خلافات جيره بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وكان قد تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل في العقد الثالث من عمره طرف أول مصاب بجرح قطعي بالوجه، وربة منزل طرف ثان بسبب خلافات الجيرة وخلال المشاجرة تدخل نجل السيدة للدفاع عنها وتسبب في إصابة الطرف الأول، وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة عامل لحام متهم التعدي عاطل

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وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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