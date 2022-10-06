التحريات فى العثور على جثة فرد أمن متعفنة داخل مسكنه بكرداسة: لا شبهة جنائية

تبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة فرد أمن يعمل بشركة داخل شقة سكنية في حالة تعفن بمنطقة كرداسة أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي.

كان قد تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بقرية كفر حكيم بدائرة المركز بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحـص تبين العثور علي جثة فرد أمن يعمل بشركة في حالة تعفن رمي ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يقيم بمفرده وتعرض لأزمة قلبية ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ذلك ولم يشتبه في الواقعة جنائيا وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.