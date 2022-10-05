انتشال جثة غريق مجهول الهوية من ترعة بالشرقية

انتشل فريق من الإنقاذ النهرى، اليوم الأربعاء، جثة لشخص مجهول الهوية بالعقد الخامس من العمر، في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول جثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر.

وتبين من التحريات إبلاغ عدد من الأهالى لشرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى غيتة دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم استدعاء فريق من الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.