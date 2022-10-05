10 علامات تدل أن الشخص الذي أمامك يحبك

قد نشعر جميعًا بعدم الأمان أو عدم اليقين عندما نبدأ علاقات جديدة ، ونتساءل عما إذا كان شخص ما يحبنا حقًا، لا أحد منا قارئ للأفكار، لكن أجسادنا وعلم النفس يمكن أن يخبرنا ذلك

لحسن الحظ ، هناك بعض العلامات التي تجيب بوضوح على هذا السؤال ويمكن أن تخبرنا بمهارة كيف يشعر شخص ما تجاهنا حقًا وفقًا لموقع "برايت سايد" .

1. اتجاه أقدامهم

إذا كانت أقدامهم تواجهك، فقد يظهر ذلك اهتمامهم "لغة الجسد المفتوحة هي مؤشر على أن هناك من يشعر بالفضول والانتباه لك"، كما تقول المعالجة الخاصة بلغة الجسد شاميرا هوارد يمكن أن تشمل العلامات الأخرى الميل نحوك بأكتاف مسترخية وذراعين غير متشابكين.

2. ما إذا كان يمكنك رؤية أيديهم

عندما يكون شخص ما مرتاحًا حولك، يمكنك عادة رؤية يديه، قد يكون هذا مؤشرًا رائعًا على شعور الشريك بالأمان والتواصل معك.

3. إمالة الرأس في اتجاهين

إذا كان الفتى يميل رأسه إلى الجانب عندما يستمع إليك تتحدث ، فقد يكون ذلك علامة رائعة يمكن أن تظهر إمالة الرأس أنهم فضوليون ومضبوطون.

4. أيديهم رطبة

قد نفترض أن هذا يعني فقط أن شخصًا ما ساخن أو متعرق، ولكن يمكن أن يشير في الواقع إلى الأعصاب كونك عصبيًا هو علامة على أنه يمكن أن يهتم بك ولا يريد أن يفسد أي شيء ، وهي علامة جيدة على أنهم يهتمون!

5. يتعثرون في كلماتهم

هناك طريقة أخرى يمكن أن يتخلى بها شخص ما عن شعوره بالتوتر وهي أن يتعثر في كلماته - خاصةً إذا كان عادةً واثقًا من نفسه أو مركز الاهتمام يقول أحد خبراء العلاقات: "عندما تعرف أنهم ليسوا محرجين في العادة ، لكنهم محرجون ولا يبدو أنهم يصيغون جمل من حولك ، فقد يكون هذا علامة على الاهتمام".

6. يقفون أو يجلسون بالقرب منك

إذا كانا يقفان بعيدًا عنك بعدة بوصات في المواقف التي تكونان فيها معًا، فقد يكون السبب هو أنهما لا يستطيعان مقاومة الرغبة في أن يكونا قريبين منك قدر الإمكان.

7. يغلقون عينيك بوجهك الكامل

يمكن للتواصل البصري المستمر أن يجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح هذه الأيام. لذلك ، إذا كانت عيونهم تقضي معظم الوقت في التنقل بين عينيك وأنفك وشفتيك فهذا يعني أنهم في داخلك.

8. يضحكون معك كثيراً

الضحك والابتسام طرق لتأسيس العلاقة الحميمة والألفة والتواصل مع شخص ما. لذلك إذا كان هذا يحدث كثيرًا بينكما ، فقد يعني ذلك أنهما معجبان بك كثيرًا.

9. يفرزونك في مجموعة

في المواقف الجماعية ، يجدون طرقًا لقضاء لحظات صغيرة معك، قد يكون هذا هو طرح أسئلة مباشرة عليك أو مجرد الرد على ما قلته، الضحك على نكاتك والنظر إليك وإجراء محادثات جانبية جيدة أيضًا.

10 . يخجلون من حولك

احمرار الوجه هو استجابة صادقة للشعور بالإثارة أو الحصول على جرعة من الأدرينالين. لذلك ، يمكن أن تكون علامة شائعة على أن شخصًا ما ينجذب إليك.