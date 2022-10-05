سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 فى مصر

يتابع المصريون سعر الذهب باستمرار سواء لغرض الزينة أو الادخار فالمعروف عن الذهب أنه زينة وخزينة لذا يهتموا بمعرفة سعره لا سيما مع تزايد معدلات التضخم وانهيار قيمة العديد من العملات وهو من الأثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد بشكل كبير .

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في مصر

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم قد عاود الصعود مجددا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، وارتفع أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-10-2022 مجددا بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم ، وسط تذبذب في سعر الملاذ الامن بالسوق المحلية نتيجة ارتفاع المعروض وصعود الاوقية بقوة.

في سياق متصل كشف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجاريه نادي نجيب ، أن جرام الذهب قفز نحو 3 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1098 جنيهاً للجرام، مقارنة بسعر الجرام صباحا والبالغ 1095 جنيهاً، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب

وترصد جريدة “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 الأربعاء 5-10-2022

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1253 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 5-10-2022

ووفقا لنادي نجيب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد في التعاملات ليبلغ 1098 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 5-10-2022

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 940 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5-10-2022

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8784 جنيها، بعد تحقيقه أرباحا نحو 24 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 الأربعاء 5-10-2022

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38843 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 الأربعاء 5-10-2022

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.253 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.