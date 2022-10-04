الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بإطلاق الخرطوش على صديقه فى حلوان والنيابة تطلب التحريات

طلق ناري
طلق ناري
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باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة قيام شاب بإطلاق النيران على صديقه أثناء وصلة مزاح بينهما، ما أدى لإصابته في قدمه اليسرى بمنطقة حلوان.

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة صديقه بعيار نارى بسبب وصلة هزار تطورت إلى مشادة كلامية ومشاجرة في منطقة حلوان.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة حيازة سلاح بدون تصريح، وعرض حياة مواطن للخطر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصابًا بطلق خرطوش بالقدم اليسرى إثر ادعاء مشاجرة.

وبانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر "له معلومات جنائية"، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية السلاح المستخدم إطلاق النيران ارتكاب الواقعة تهمة حيازة سلاح بمديرية أمن القاهرة بدون تصريح خلافات مالية قسم شرطة حلوان

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