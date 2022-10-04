لا تتعامل بالجدية الكافية.. «المركزي» الأوروبي ينتقد تعامل البنوك مع المخاطر الاقتصادية

قال أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن البنوك الأوروبية لا تتعامل مع المخاطر الاقتصادية الوشيكة بالجدية الكافية، في ظل استمتاعها بالإيرادات الكبيرة التي تجنيها من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف إنريا في تصريحات مكتوبة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن هناك "تردد مؤكد من جانب البنوك في المشاركة الجادة في مناقشات مجلس الإشراف" بشأن المخاطر الاقتصادية.

وتابع: أن هذا النهج "غير مقبول" لأن "الغزو الروسي لأوكرانيا يتحول إلى صدمة دائمة وشاملة للاقتصاد الكلي" في أوروبا وهو ما يحتاج من جهات الإشراف المصرفي إلى "ممارسة أقصى درجات الحذر"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث إنريا البنوك على عدم "الاستناد بشكل أعمى إلى المعدلات المنخفضة للتخلف عن سداد الديون خلال العامين الماضيين" باعتبارها نتيجة عن جودة التخطيط الرأسمالي.

يأتي ذلك في حين قدم عدد من البنوك الأوروبية مثل يوني كريديت الإيطالي وكوميرتس بنك الألماني تقديرات متفائلة لأرباح العام الحالي ككل، بفضل ارتفاع إيرادات البنوك نتيجة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية من جانب البنوك المركزية.

مستويات التضخم المرتفعة

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أكدت الأربعاء الماضي، عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم في بلدان الاتحاد.

وقالت في فرانكفورت: "سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به.. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة".

وأضافت: "أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر".

ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضخم عند نحو 2%، وخلال شهر أغسطس الماضي كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتعد أسعار الطاقة الآخذة في الصعود ومشاكل الإمداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.

وتحدثت لاجارد عن "أخطاء في التوقعات" قائلة إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.

وبعد رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر، بلغ هذا المعدل في منطقة اليورو 1.25%، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر المقبل.