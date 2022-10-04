الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ عملية التبريد لحريق نشب فى مخزن للأقطان فى البياضية بقنا

حريق
حريق
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نجح رجال الأمن بقنا، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق نشب في مخزن للقطن بمنطقة البياضية ، وإجراء عملية التبريد اللازمة للحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق نشب في مخزن للقطن في منطقة البياضية بقنا، وعلي الفور تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

السيطرة على الحريق السيطرة علي حريق إخماد حريق أماكن المجاورة اللواء إيهاب طه سيارات إطفاء يوم الثلاثاء

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