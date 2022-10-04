البيت الأبيض: ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية، على الرغم من "قعقعة السيوف النووية" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويصعد بوتين الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في أوكرانيا بتعبئة عسكرية وتحذيرات من استخدام الأسلحة النووية.



وقالت جان بيير للصحفيين، "نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة نووية أو قعقعة السيوف النووية، لكنني أريد أن أقول إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية".



وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف "ناتو" جاءت في وقت غير مناسب، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال سوليفان للصحفيين: الآن، في رأينا، إن أفضل طريقة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي "على الأرض"، أما العملية في بروكسل فيجب أن تبدأ في وقت آخر.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا ترفض دعم سياسة "الأبواب المفتوحة" لحلف "ناتو".

وأضاف: "يجب اتخاذ جميع قرارات الانضمام بين الدول الأعضاء الثلاثين والدول الراغبة في الانضمام".