الشهر العقارى يحظر رعاية الأطفال دور الرعاية الاجتماعية

أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنها تلقت منشورًا فنيًا من مساعد وزير العدل يحظر على مكاتبها في المحافظات بإصدار أى توكيلات إلى مسئولي مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو غيرهم من الأشخاص أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي من شأنها القيام برعاية الأطفال رعاية شاملة إلاّ بعد تقديم موافقة وكيل وزارة التضامن مكانيًا.

وأشارت المصلحة إلى أنها تلقت كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري مرفق به كتاب وزيرة التضامن بشأن اتخاذ اللازم نحو إصدار توكيلات خاصة بقيام الأسر بتوكيل بعض مسئولي مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو غيرهم من الأشخاص بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لرعاية أطفالهم رعاية شاملة وأحقيتهم بالتعامل بخصوصهم مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الأسر على جميع المستندات التي تخص أطفالهم تحقيقا للمصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وحماية لهم من أى إخطار بهم وتوجيههم إلى وزارة التضامن، لاتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.