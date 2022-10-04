10 سنوات لطباخ تخصص فى تزوير مستندات المعارضات بالمحاكم

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، حكما يقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لطباخ، لاتهامه في التزوير في محررات رسمية وهي تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضايا وتزوير إيصالات أمانة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبدالواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، حامد حجازى،

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2894 لسنة 2020 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 7 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم الأول آدم ز م، 43 سنة، "هارب"، والمتهم الثانى محمد ز م _ 39 سنة _ مساعد طباخ، (هارب)، والمتهمة الثالثة أسماء ا ك _ مقيمة القاهرة (هاربة)، والمتهم الرابع کمال م ك _ 29 سنة _طباخ _ مقيم القاهرة، أنه في غضون عام 2012 بدوائر قسم أول وثان شبرا الخيمة ومركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية اشترك المتهم الأول بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية وهم موظفي التنفيذ بنيابات قسمي أول وثان شبرا الخيمة ومركز القناطر الخيرية وجنوب بنها الكلية في ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية وهي تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضايا أرقام 7932 لسنة 2012 جنج قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 6356 لسنة 2012 جنح مستأنف جنوب بنها ، 11187 لسنة 2012جنح قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 7740 لسنة 2012 جنح مستأنف جنوب بنها، 11188 لسنة 2012 جنح قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 7796 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب بنها، 10862 لسنة 2012 جنح القناطر الخيرية المقيدة برقم 4089 لسنة 2012 جنح مستأنف جنوب بنها، 29408 لسنة 2012 جنح القناطر الخيرية المقيدة برقم 2294 لسنة 2013 جنح مستأنف جنوب بنها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات صفته بسند الوكالة الرقيم 63 لسنة 2011 ب توثيق إمبابة والصادر له من المجني عليه أسامة ا ع في التقرير بالطعن علي الأحكام الصادرة في تلك القضايا بنفسه، ودون علمه فأثبت الموظفين المختصين ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه استعمل المحرر المرور فيما زور من أجله بأن لم تقديم التقارير بالمعارضة والاستئناف إلى المحكمة ونظرت الموضوع دون علم موكله بناء على تلك المحررات فصدرت أحكام نهائية قبل المجني عليه مع علمه بدلات على النحو المبين بالتحقيقات.

أما المتهم الثاني، اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية وهم مأموري الضبط القضائي بقسمي شرطة أول وثان شبرا الخيمة ومركز شرطة القناطر الخيرية في إرتكاب تزوير في محررات رسمية وهي محاضر جمع الاستدلالات في 10 قضايا، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ادعي علي غير الحقيقة بقيام المجني عليه يتبديد مبالغ مالية مقدمة سندًا ثابت لدين مزور عليه فأثبت مأموري الضبط القضائي المختصين ذلك فوقعت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أن المتهمين الأول والثاني، ارتكبا تزويرًا في محررات أحاد الناس ألا وهي إيصالات الأمانة "سند الدعاوى بعاليه بأن قام المتهم الثاني بتحرير بيانات صلب بعض الإيصالات وقام الأول بوضع إمضاء عزاه زورًا للمجني عليه أسامة محمد السيد عبدربه علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله بأن قدماها لمأمور الضبط القضائي للاحتجاج بما دون بها من بيانات مزورة مع علمهما بتزويرها وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية نهائية ضده على النحو المبين بالتحقيقات.