الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لتاجر حشيش وهيروين فى القليوبية

حشيش
حشيش
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4446 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد. ع. م"، عاطل، 32 سنة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش بدائرة قسم شرطة قليوب، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد عاطل المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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